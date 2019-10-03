Саутгейт оголосив заявку збірної Англії на матчі проти Чехії та Болгарії – є дебютанти

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив список гравців, які викликані на матчі відбіркового турніру до Євро-2020 проти Чехії та Болгарії.

У заявку "трьох левів" вперше потрапили захисник Челсі Фікайо Томорі, а також його одноклубник Таммі Абрахам, який лише нещодавно визначився, за яку збірну буде виступати. Відзначимо, що поза списком Саутгейта опинилися Деле Аллі та Джессі Лінгард.

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Воротарі: Том Хітон (Астон Вілла), Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Бернлі).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл (Лестер), Джо Гомес (Ліверпуль), Майкл Кін (Евертон), Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Денні Роуз (Тоттенхем), Фікайо Томорі (Челсі), Кіран Тріпп'єр (Атлетіко).

Півзахисники: Росс Барклі (Челсі), Фабіан Делфі (Евертон), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Джеймс Меддісон (Лестер), Мейсон Маунт (Челсі), Деклан Райс (Вест Хем), Гаррі Вінкс (Тоттенхем).

Нападники: Таммі Абрахам (Челсі), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Каллум Вілсон (Борнмут).

Нагадаємо, збірна Англії перемогла у всіх чотирьох матчах відбору до Євро-2020. Команда Гарета Саутгейта випереджає збірну Чехії на три очки, маючи одну гру в запасі.

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