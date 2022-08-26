Спортивний юрист та арбітр Спортивного арбітражного суду в Лозанні Маркіян Ключковський розповів нюанси телеправ, через які в українському футболі здійнявся черговий гучний скандал.

"Що таке ТБ-права? З юридичної точки зору це обʼєкт права інтелектуальної власності, але давайте їх називати комерційним активом. Тобто, це право продавати виготовлений продукт і заробляти на цьому гроші. В проєкції на футбол це означає право продавати трансляцію змагань.

Рух транслюватиме свої матчі на 1+1 Media – клуб офіційно звинуватив УПЛ у "футбольному свавіллі"

В Україні, коли аматори на майданчику десь грають в футбол, будь-хто може прийти та знімати їхню гру камерою, залити на ютуб, наприклад. Але на рівні офіційних змагань, як визначає законодавство України, такого бути не може. Бо права на це належать комусь конкретно.

В Україні законодавство передбачає, що ці права належать організатору змагань. Якщо ми говоримо про футбол найвищого рівня, то це Українська асоціація футболу, яка своєю чергою і організацію змагань серед клубів УПЛ, і ці права делегувала Прем’єр-лізі. Саме УПЛ сьогодні володіє цими правами.

Тобто клубам вони не належать? Тут мова йде не про клуби, а про змагання. Тобто, правами на трансляцію змагань УПЛ володіє сама УПЛ. Всіх матчів. Це питання не варто розглядати з позиції клубів, начебто вони самі вирішують, хто може транслювати їхні матчі. Таке право має організатор змагань.

Мова про клуби в нас йде історично через те, що у 2011 році тоді ще Федерація футболу України передала ці права футбольним клубам на їхні домашні матчі строком на вісім років. Тобто, доволі довго така система панувала в Україні. Але вона закінчилась. Права повернулись до УАФ, тепер вони консолідовано передані УПЛ", – зазначив Ключковський у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, попри домовленість щодо єдиного телепулу, чотири клуби (Динамо, Зоря, Рух, СК Дніпро-1) відмовились транслювати свої матчі на Setanta Sports. Ігор Суркіс аргументував це тим, що начебто київський клуб розпоряджається правами на трансляції матчів.

"Будь-які дії проти телепулу будуть переслідуватись": Setanta Sports зробила заяву щодо незаконних трансляцій УПЛ