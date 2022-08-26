"Что такое ТВ-права? С юридической точки зрения, это объект права интеллектуальной собственности, но давайте их называть коммерческим активом. То есть это право продавать изготовленный продукт и зарабатывать на этом деньги. В проекции на футбол это значит право продавать трансляцию соревнований.

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В Украине, когда любители на площадке где-то играют в футбол, кто-либо может прийти и снимать их игру камерой, залить на YouTube, например. Но на уровне официальных соревнований, как определяет законодательство Украины, такого быть не может. Ибо права на это принадлежат кому-то конкретно.

В Украине законодательство предусматривает, что эти права принадлежат организатору соревнований. Если мы говорим о футболе высшего уровня, то это Украинская ассоциация футбола, которая в свою очередь и организацию соревнований среди клубов УПЛ, и эти права делегировала Премьер-лиге. Именно УПЛ сегодня владеет этими правами.

То есть клубам они не принадлежат? Здесь речь идет не о клубах, а о соревнованиях. То есть, правами на трансляцию соревнований УПЛ владеет сама УПЛ. Все матчи. Этот вопрос не стоит рассматривать с позиции клубов, как будто они сами решают, кто может транслировать их матчи. Такое право имеет устроитель соревнований.

Речь о клубах у нас идет исторически потому, что в 2011 году тогда еще Федерация футбола Украины передала эти права футбольным клубам на их домашние матчи сроком на восемь лет. То есть довольно долго такая система господствовала в Украине. Но она кончилась. Права вернулись в УАФ, теперь они консолидированно переданы УПЛ", – отметил Ключковский в интервью Tribuna.

Напомним, несмотря на договоренность насчет единого телепула, четыре клуба (Динамо, Заря, Рух, СК Днепр-1) отказались транслировать свои матчи на Setanta Sports. Игорь Суркис аргументировал это тем, что будто бы киевский клуб распоряжается правами на трансляции матчей.

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