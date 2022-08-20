– Де можна буде подивитися домашні матчі Динамо в УПЛ?

– Як завжди, ми показуватимемо свої матчі на загальнодоступному телеканалі "2+2".

– Але права на телепул виграла Setanta. Що, якщо УПЛ накладе санкції на Динамо: грошові штрафи та зняття очок?

– Нехай спробують, я ніяких санкцій не боюсь! Я за те, щоб футбол сьогодні був загальнодоступний, а хто його показуватиме, Setanta чи інший канал, мені не важливо. Нехай трансляції будуть із затримкою 10-15 хвилин, але футбол має бути доступний безкоштовно! Це моя позиція.

Я це роблю для наших уболівальників. Згідно з опитуванням "Української соціологічної групи", за Динамо в Україні вболівають 50,4% від усіх клубів УПЛ. Це дуже велика кількість людей, і ми маємо враховувати їхні інтереси.

Матчі УПЛ можуть показувати у 30-ти країнах світу – Setanta розкрила подробиці

– Наскільки я розумію, права на трансляцію матчів належать УПЛ.

– Це клуб розпоряджається правами на трансляції матчів, а я права нікому не передавав. А якщо вони думають, що змогли забрати права за беззаконням, то є певні інстанції, які доведуть, що цього робити не можна. Свого часу в Іспанії чотири роки тривали переговори про передачу клубами прав на телетрансляції. І лише добровільна згода клубів дозволила створити єдиний телепул. УПЛ каже, що створила єдиний телепул – це їхнє право.

Але є певні органи, які із цим розберуться. У нас тривалий контракт із "2+2". Ми були готові піти навіть на штрафні санкції, щоби створити спільний телевізійний пул. Ми навіть про фінансові умови не заїкалися. У нас була лише одна умова – футбол має бути показаний на загальнодоступних каналах! Не через шість годин, не через десять, не через добу, а максимум із 15-хвилинною затримкою.

– Ви не намагалися домовитися із Setanta, щоб вони показували у себе матчі у прямому ефірі, а на "2+2" із 15-хвилинною затримкою?

– Переговори велися, але на сьогоднішній день результату немає.

Три чверті українців не готові платити за футбольні трансляції, – соцопитування

– А на Ютуб-каналі Динамо планується трансляція матчів?

– Звичайно, буде! Ми транслюватимемо наші матчі на всіх наявних джерелах.

– На "2+2" та Ютуб-каналі матчі будуть у прямому ефірі чи із затримкою?

– Як і минулого року, із трьох-п'ятихвилинною затримкою.

– Чому не у прямому ефірі?

– Такі умови прописані у контракті із "2+2".

– Хто ще з клубів, окрім Динамо, показуватиме свої матчі на "2+2"?

– На групі каналів "1+1" транслюватимуться СК Дніпро-1, Зоря та Металіст.

– Чи є ще шанс, що з Setanta вийде домовитися?

– Шанс є завжди, ми ж не вороги і не хочемо нашкодити Setanta чи футбольній спільноті. Ми тільки хочемо, щоб український футбол розвивався і його могли безкоштовно подивитися у будь-якій точці України. Я вважаю, що під час війни платити гроші Setanta, щоб переглянути матч Динамо – це злочин!

– Сто гривень не так багато за якісний продукт.

– Можливо, для вас і мене небагато, а для бабусь та дідусів із сіл – це досить значна сума, – заявив Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?