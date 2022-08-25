Львівський клуб не збирається транслювати домашні поєдинки на Setanta Sports, хоча саме ця компанія виграла тендер на показ поєдинків УПЛ.

Нагадаємо, Рух не пустив знімальну групу Setanta Sports на поєдинок першого туру проти Металіста. Трансляція матчу була запланована на каналі клубу в YouTube, але була заблокована. MEGOGO теж припинив показ гри – як наслідок, "жовто-чорні" показували поєдинок на своїй сторінці у Facebook.

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Покарання, яке загрожує клубу, не вплинуло на рішення Руху. Львівський клуб заявив, що транслюватиме свої домашні поєдинки на 1+1 Media. Відповідна заява розміщена на сторінці "жовто-чорних" у Facebook.

"Офіційна заява футбольного клубу Рух. Матч Рух – Металіст. Футбол у День Незалежності, гра тривалістю 4 з половиною години та трьома паузами на повітряну тривогу, була дограна до кінця і мала увійти в історію як один з символів незламності українського народу, як доказ, що український футбол є і буде, навіть попри таку складну ситуацію в країні.

Перший домашній матч Руху в новому сезоні справді запам'ятався. Щоправда, не лише через це. А скоріше через футбольне свавілля з боку УПЛ, яка дала ляпаса вболівальникам, в тому числі, і харківського Металіста, відібравши у них законне право на перегляд футбольного матчу улюбленої команди.

Як вам відомо, Рух планував трансляцію домашніх поєдинків в УПЛ на своїх платформах. Наше ключове завдання було показати нашим уболівальникам якісний продукт, використовуючи при цьому найкращі на сьогодні технічні можливості ПТС в Україні. Натомість нам закидують звинувачення у якомусь вигаданому футбольному сепаратизмі. Акцентуємо, що жодні права на трансляцію домашніх матчів Руху ми не передавали в УПЛ, а так званого єдиного телепулу, на якому зараз спекулюють в кабінетах Будинку футболу, не існує. Відтак, права та майданчик для трансляцій – це прерогатива виключно самого клубу.

Те, що відбулось вчора – це кричуще порушення принципів fair play та закону з боку УПЛ. Хочемо зазначити, що на клубному YouTube нахабно заблокували трансляцію ще до початку самого матчу! В цей момент у ефірі каналу відбувалась передматчева студія. Невже і на неї права належать Setanta?

Згодом трансляцію забанили на телеканалі НТА, а через погрози натиснули на MEGOGO і там закрили доступ до перегляду. Нічим іншим, як беззаконням та футбольним рекетом це назвати не можна. Дійшло до того, що ми були змушені показувати гру у Facebook. Усе заради того, щоб наші уболівальники та вболівальники Металіста, як ми і обіцяли, змогли побачити матч у вільному доступі.

Зважаючи на вчорашнє блокування клубної трансляції, численні кібератаки на офіційний сайт, які й досі продовжуються, ми ухвалили рішення передати права на трансляції наших матчів 1+1 media. Починаючи з 3-го туру чемпіонату, саме вони будуть трансляторами наших домашніх матчів в УПЛ. Відтак, глядачі матимуть змогу безкоштовно у вільному доступі дивитися поєдинки "жовто-чорних" на загальнодоступних національних телеканалах 2+2 та УНІАН, на YouTube-каналах спортивних проектів 1+1 media – FootballHub і Профутбол Digital, а також на клубному YouTube-каналі RUH TV", – йдеться у заяві клубу.

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