"Перш ніж виграти заявку на трансляції УПЛ, ми ретельно вивчили місцеве законодавство, зокрема закони про ЗМІ та спорт. До процесу залучили низку міжнародних консультантів, і лише переконавшись у всьому цьому, ми вирішили подати заявку та створити єдиний телепул.

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Будь-які дії проти єдиного телепулу будуть переслідуватись за законом, у тому числі на спортивному рівні. Будь-які порушення, чи то з боку клубів, чи окремих медіа-груп, не залишаться без відповіді. Тому Setanta Sports діятиме згідно із законом і чекатиме на реалізацію відповідних рішень українською Прем'єр-лігою.

Також ще раз хочемо наголосити, що дохід, отриманий від міжнародної трансляції української Прем'єр-ліги, буде повністю використаний для УПЛ та, відповідно, для зміцнення та розвитку українських клубів. У цьому процесі ми вже ведемо переговори з понад 30 країнами. Альтернативи єдиному телепулу немає, і цей проект не може бути пошкоджений діями окремих клубів чи медіагруп", – наводить Fanday відповідь Setanta Sports.

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Нагадаємо, загальні збори клубів УПЛ більшістю голосів ухвалили рішення про створення телепулу. Права на трансляції матчів чемпіонату України купила компанія Setanta Sports. Однак кілька клубів (Динамо, Зоря, СК Дніпро-1, Рух та Металіст) вирішили ігнорувати рішення та продовжують транслювати матчі на телеканалах Коломойського. Ба більше, вчора Зоря не допустила працівників Setanta Sports на стадіон, щоб ті не змогли транслювати матч проти Ворскли.