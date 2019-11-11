"Сало в Бразилии", кто унизил фанов Динамо, или Какое светлое пятно расистского скандала с Тайсоном: реакция соцсетей

Украинское Классическое традиционно не может обойтись без скандалов, вот и поединок 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0) не стал исключением. Футбольное общество взорвалось многообразием мнений в соцсетях по резонансным событиям вчерашнего матча.
В середине второго тайма диктор на ОСК Металлист неожиданно напомнил болельщикам о недопустимости любых проявлений расизма. Через несколько минут режиссер трансляции выхватил лицо Дентиньо и Тайсона, которые были обильно покрыты слезами, а арбитр поединка Николай Балакин увел команды в раздевалки. Похоже, предостережение о расизме дало обратный эффект. После восстановления игры бразильский капитан Шахтера решил ответить обидчикам, показав в сторону фан-сектора киевлян неприличный жест с использованием среднего пальца, за что тут же был удален.
Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма
Общество в сетях высказывается именно по этим эпизодам, ведь о самой игре много не скажешь, она не оправдала ожиданий болельщиков.
Известный комментатор Виктор Вацко считает, что украинский футбол вплотную приблизился к отметке "пробить дно", но надеется на лучшее.
Журналист ТК Футбол 1/2 Игорь Бурбас убежден, что в отечественном футболе и так достаточно проблем, а наличие еще одной может навлечь беду.
Главному редактору официального сайта Динамо Кириллу Крижановскому вспомнился эпизод, где именно фанов "горняков" обвиняли в расизме.
Ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода призналась, что ей трудно было выходить в эфир после такого инцидента и выразила уважение игрокам Динамо за поддержку Тайсона и Дентиньо.
Тайсон – о скандале в матче с Динамо: Мои слезы были от возмущения – в футболе должно быть больше уважения
У пресс-атташе тренера сборной Украины Николая Василькова появился вполне справедливый вопрос.
Главный редактор журнала Футбол Артем Франков разошелся спичем на 15 минут относительно потенциальных виновников инцидента и наказания для них.
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко согласился с очаровательной ведущей "Профутбола" и также выразил респект игрокам Динамо за поддержку пострадавших "горняков".
Известная журналистка и телеведущая Янина Соколова не осталась в стороне скандала и креативно осудила некорректные действия болельщиков.
Генеральный директор телеканала Футбол Александр Денисов назвал скандальный инцидент унижением настоящих болельщиков Динамо.
Традиционно завершим обзор на положительной (насколько это возможно) ноте – подборкой мемасов от Брутального футбола.