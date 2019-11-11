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ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТАЙСОН ЖУНИОР МОРАЕС РАСИЗМ В ФУТБОЛЕ

"Сало в Бразилии", кто унизил фанов Динамо, или Какое светлое пятно расистского скандала с Тайсоном: реакция соцсетей

14:00 445 Читати українською
"Сало в Бразилии", кто унизил фанов Динамо, или Какое светлое пятно расистского скандала с Тайсоном: реакция соцсетей
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер
Юрий Федына Юрий Федына

Украинское Классическое традиционно не может обойтись без скандалов, вот и поединок 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0) не стал исключением. Футбольное общество взорвалось многообразием мнений в соцсетях по резонансным событиям вчерашнего матча.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

В середине второго тайма диктор на ОСК Металлист неожиданно напомнил болельщикам о недопустимости любых проявлений расизма. Через несколько минут режиссер трансляции выхватил лицо Дентиньо и Тайсона, которые были обильно покрыты слезами, а арбитр поединка Николай Балакин увел команды в раздевалки. Похоже, предостережение о расизме дало обратный эффект. После восстановления игры бразильский капитан Шахтера решил ответить обидчикам, показав в сторону фан-сектора киевлян неприличный жест с использованием среднего пальца, за что тут же был удален.

Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма

Общество в сетях высказывается именно по этим эпизодам, ведь о самой игре много не скажешь, она не оправдала ожиданий болельщиков.

Известный комментатор Виктор Вацко считает, что украинский футбол вплотную приблизился к отметке "пробить дно", но надеется на лучшее.

Журналист ТК Футбол 1/2 Игорь Бурбас убежден, что в отечественном футболе и так достаточно проблем, а наличие еще одной может навлечь беду.

Главному редактору официального сайта Динамо Кириллу Крижановскому вспомнился эпизод, где именно фанов "горняков" обвиняли в расизме.

Ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода призналась, что ей трудно было выходить в эфир после такого инцидента и выразила уважение игрокам Динамо за поддержку Тайсона и Дентиньо.

Сьогодні не легко було виходити в ефір? ⠀ Хочеться бачити футбол, а говориш про расизм ⠀ Я не була на трибуні і не можу остаточно говорити що там було. Але щось точно було, що викликало таку реакцію Тайсона і Дентіньйо ⠀ Наш футбол і так зараз не найкращі часи переживає, а тут на тобі... ще й расистський скандал... ⠀ Цей інцедент вже зараз вийшов далеко за межі стадіону Металіст. Гравців Шахтаря підтримало багато відомих у світі футболістів. ⠀ Ця ситуація - іміджева, репутаційна пляма... ⠀ Я сподіваюсь, що Динамо розбереться в ситуації і покарає тих, хто спровокував інцедент... ⠀ Футболістам Динамо респект за підтримку Тайсона і Дентіньйо. ⠀ #notoracism

Публикация от Oleksandra Loboda (@aleksika)

Тайсон – о скандале в матче с Динамо: Мои слезы были от возмущения – в футболе должно быть больше уважения

У пресс-атташе тренера сборной Украины Николая Василькова появился вполне справедливый вопрос.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков разошелся спичем на 15 минут относительно потенциальных виновников инцидента и наказания для них.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко согласился с очаровательной ведущей "Профутбола" и также выразил респект игрокам Динамо за поддержку пострадавших "горняков".

Известная журналистка и телеведущая Янина Соколова не осталась в стороне скандала и креативно осудила некорректные действия болельщиков.

Генеральный директор телеканала Футбол Александр Денисов назвал скандальный инцидент унижением настоящих болельщиков Динамо.

То что произошло во время матча Шахтер-Динамо это дно. Те кто сегодня с гостевой трибуны Динамо оскорбляли Тайсона и других бразильцев, в первую очередь этим они оскорбили и унизили тысячи настоящих болельщиков Динамо. Но есть в этом мраке и хорошая новость. Посмотрите как футболисты Динамо в критический момент ситуации поддержали Тайсона, какая сильная солидарность и уважение со стороны непримиримых соперников. Вот это момент для гордости за наш украинский футбол #notoracism #нірасизму #нетрасизму #shakhtar #dynamo

Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Традиционно завершим обзор на положительной (насколько это возможно) ноте – подборкой мемасов от Брутального футбола.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Динамо отреагировало на расистский скандал в матче с Шахтером
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Теги
Статьи Юрий Федына Шахтер Шахтер Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев Тайсон Тайсон Динамо Киев Динамо Киев Александр Денисов Игорь Бурбас Видеоновости Александра Лобода Николай Васильков Виктор Вацко Артем Франков Евгений Левченко Дентиньо Дентиньо
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