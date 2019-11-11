"Сало в Бразилии", кто унизил фанов Динамо, или Какое светлое пятно расистского скандала с Тайсоном: реакция соцсетей

Украинское Классическое традиционно не может обойтись без скандалов, вот и поединок 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0) не стал исключением. Футбольное общество взорвалось многообразием мнений в соцсетях по резонансным событиям вчерашнего матча.

В середине второго тайма диктор на ОСК Металлист неожиданно напомнил болельщикам о недопустимости любых проявлений расизма. Через несколько минут режиссер трансляции выхватил лицо Дентиньо и Тайсона, которые были обильно покрыты слезами, а арбитр поединка Николай Балакин увел команды в раздевалки. Похоже, предостережение о расизме дало обратный эффект. После восстановления игры бразильский капитан Шахтера решил ответить обидчикам, показав в сторону фан-сектора киевлян неприличный жест с использованием среднего пальца, за что тут же был удален.

Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма

Общество в сетях высказывается именно по этим эпизодам, ведь о самой игре много не скажешь, она не оправдала ожиданий болельщиков.

Известный комментатор Виктор Вацко считает, что украинский футбол вплотную приблизился к отметке "пробить дно", но надеется на лучшее.

Расиський скандал - це окрема історія. Безпрецедентна для українського футболу. Якщо нікого за це не буде покарано, отримаємо жахливі наслідки. Це дно. Сподіваюсь, його не буде пробито. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) November 10, 2019

Журналист ТК Футбол 1/2 Игорь Бурбас убежден, что в отечественном футболе и так достаточно проблем, а наличие еще одной может навлечь беду.

Раніше лиш у сусідніх чи далеких країнах краєм вуха чули про прояви расизму. Тепер зіткнулися з ним обличчями. Крім усіх наявних в укр. футболі проблем, не дай Боже отримати ще одну, і таку ганебну. Дуже вірю, що це лиш поодинокий випадок, який не набуде масовості. Інакше біда. — Igor Burbas (@iburbas) November 10, 2019

Главному редактору официального сайта Динамо Кириллу Крижановскому вспомнился эпизод, где именно фанов "горняков" обвиняли в расизме.

Ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода призналась, что ей трудно было выходить в эфир после такого инцидента и выразила уважение игрокам Динамо за поддержку Тайсона и Дентиньо.

Тайсон – о скандале в матче с Динамо: Мои слезы были от возмущения – в футболе должно быть больше уважения

У пресс-атташе тренера сборной Украины Николая Василькова появился вполне справедливый вопрос.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков разошелся спичем на 15 минут относительно потенциальных виновников инцидента и наказания для них.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко согласился с очаровательной ведущей "Профутбола" и также выразил респект игрокам Динамо за поддержку пострадавших "горняков".

Мне в меньшей мере обидно за Тайсона, он сильный, выкарабкается. Мне стыдно за общество, стыдно смотреть, что такое происходит у нас в стране. Светлое пятно- игроки Динамо, которые поддержали Тайсона. Пусть это будет примером для всех. А общество наше надо воспитывать всем нам pic.twitter.com/Q8yqoR5zzB — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 11, 2019

Известная журналистка и телеведущая Янина Соколова не осталась в стороне скандала и креативно осудила некорректные действия болельщиков.

Генеральный директор телеканала Футбол Александр Денисов назвал скандальный инцидент унижением настоящих болельщиков Динамо.

Традиционно завершим обзор на положительной (насколько это возможно) ноте – подборкой мемасов от Брутального футбола.