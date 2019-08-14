Сабо: Мені шкода Хацкевича, в Динамо немає зараз виконавців

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо прокоментував звільнення Олександра Хацкевича та його тренерського штабу з київського клубу.

"Вище голови не стрибнеш. Я говорив, що Динамо нічого робити з такою грою в Лізі чемпіонів. Брюгге сильніший на даний момент. Мені шкода Хацкевича, тому що він потрапив в такий складний період. Потрібно не кричати, не гніватися, а будувати команду.

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Саме від молодих гравців треба чекати результати і витримати цю складну паузу. У нас є молоді гравці, які кращі за тих же де Пену і Соля. Вони – майбутнє Динамо, і їм потрібно давати ігровий час.

Неприємно читати, як наші вболівальники некрасиво відгукуються про Олександра Хацкевича. Він грав в хороший футбол, тренував збірну Білорусі – не потрібно спускати на нього всіх собак. Це не правильно. Потрібно дивитися і на команду. Давно говорив, що середньої лінії у Динамо немає.

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Ця ланка постійно змінюється. Кияни підписали Кадірі, а він не грає. Для чого тоді було підписувати? У Динамо немає виконавців. Головний тренер також може робити помилки. Він повинен їх бачити і усувати.

Зараз команду не потрібно критикувати. Є Ліга Європи. Сезон ще не провалений – від Шахтаря відставання всього три пункти. Правда, боюся, що Динамо знову буде втрачати очки з командами з другої шістки, поки "гірники" будуть брати своє. У них є клас", – розповів Сабо в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

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