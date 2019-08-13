Динамо – Брюгге: 3-й гол у вирішальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – киянам потрібно забити ще

Динамо приймає Брюгге в Києві у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ 2019/20. Рахунок і звіт матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів читайте на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Брюгге на "Футбол 24", стартував о 20:30 за київським часом. У першій зустрічі в Бельгії господарі перемогли 1:0, відтак киянам потрібно забивати 2 голи і не пропустити жодного, аби пройти у плей-офф кваліфікації ЛЧ 2019/20. Подібне ставалось з українським клубом у 50% випадків до того. У першій грі кияни з завданням забити виїзний гол не впоралися – єдиний їхній удар у площину воріт за весь поєдинок в активі Бєсєдіна.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Тим часом на вихідних Брюгге здобув 4-у поспіль перемогу в офіційних матчах старту сезону – за цей час підопічні Клемана дозволили суперникам забити лише 1 м'яч (різниця 12:1). Водночас Динамо вдруге за тиждень поступилось. Команда Хацкевича програла в рідних стінах головному конкурентові в боротьбі за чемпіонство УПЛ – Шахтар виявився сильнішим 2:1 і пішов у 3-очковий відрив.

Динамо – Брюгге – відео голів

Про головні проблеми киян – форма лідерів атаки (Циганков, Соль і Вербіч не можуть знайти свою гру) плюс складнощі з переходом і просуванням в атаку – забули вже на старті гри. Буяльський уже на 5-й хвилині зрівнює рахунок протистояння. Віталій почав атаку на чужій половині, підібравши мяч, Андрієвський і Вербіч класно продовжили на Миколенка, який найшов свого тезку на самоті. Буяльський на короткій паузі холоднокровно розібрався ударом з кількох метрів.

Вербіч ідеально розіграв комбінацію Шепелєвим і пробив з меж штрафного, отримавши пас у відповідь. Одна біда – не підлаштувався словенець під удар, тож снаряд полетів убік від воріт. Круто працює лівий фланг Динамо. Нарешті, як у минулому сезоні! Миколенко заряджає десь на межу воротарського, і Жерсон мінімально не встигає замкнути. Буяльський вигризає м'яч на половині Брюгге, але не помічає, наскільки оголився правий фанг суперника. Вербіч двома руками голосував, однак не дочекався такого потрібного пасу.

У відповідь гості забили з першого ж прицільного удару. Делі виграє верхову боротьбу в Бурди і дуже влучно пробиває після подачі капітана Вормера з кутового – Бойко не зміг потягнути. Персі Тау дозволили пройти з флангу в центр (Миколенко загубив свого опонента) і вистрілити метрів з 23-х. Тут уже Денис на висоті.

Динамо забило швидкий гол і не дозволило суперникам практично нічого створити, крім стандарту. Дуже прикро так пропускати, хоча й господарі після швидкого гола не змогло більше бодай влучити у ворота. Кияни повинні забивати двічі та не пропустити жодного гола, щоб вийти у плей-офф ЛЧ. Надскладне завдання на другі 45 хвилин, тим паче, що суперник зміг перехопити ініціативу в заключну 10-хвилинку до перерви.

Де Пена міняє Андрієвського на другий тайм, а дощ переходить у справжню зливу. Уругваєць же і створив перший момент, віддавши на хід Шепелєву. Володимир пробив, але Міньйоле досить впевнено парирував. Циганков розкручує атаку на... лівому фланзі, Вербіч обвідним ударом влучає у стійку, а Шепелєв вискакує з-за спин захисників і добиває у порожні ворота. Це 2:1, і Динамо треба ще лише один гол – у ворота Брюгге.

Соболь заробив стандарт, обійшовши на швидкості де Пену. Карлосу довелось фолити. Багато порушень з боку динамівців, посипались картки. Миколенко, Кадар і Бурда – 3 з 4-х захисників за 5 хвилин отримали по "гірчичнику". Микита ледь не доводить до інфаркту, коли "замикає" крос Вормера по своїх. На щастя, круглий пройшов повз ворота після зрізки Бурди. Де Пена привозить біля воротарського – добре, що Кадар встигає заблокувати удар Мехеле з кількох метрів.

Кендзьора на стандарті тягне за футболку Ванакена. Як же щастить киянам, що той пробив і суддя не вказав на 11-метрову позначку. Бєсєдін вийшов замість Вербіча, Бенджі не задоволений заміною, про що Хацкевич дізнався особисто. Циганков на іншому фланзі також виглядає виснажено. Бєсєдін, Бурда і Миколенко намагаються пробити в одній атаці, але виходить не дуже плідно.