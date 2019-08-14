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Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку

13:57 18735 Читать на русском
Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку
Олександр Хацкевич / Фото Футбол 24

Київське Динамо вирішило звільнити Олександра Хацкевича з посади наставника клубу.

Виліт Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге став останньою краплею в чаші терпіння керівництва клубу. Олександр Хацкевич покидає команду, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Разом з білоруським наставником столичний клуб звільнив увесь тренерський штаб першої команди. Про заміну 45-річному фахівцю – поки не повідомляється.

Керівництво Динамо подякувало тренеру та його помічникам за роботу в київському клубі та побажало подальших успіхів у кар'єрі.

Нагадаємо, Хацкевич очолив "біло-синіх" у червні 2017 року, замінивши на посаді Сергія Реброва. За цей період білоруський фахівець здобув з Динамо лише 2 Суперкубки України.

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