Хто стане новим тренером Динамо після того, як Хацкевича відправили у відставку – широкий список кандидатів

Ігор Суркіс таки не витримав і звільнив Олександра Хацкевича з посади головного тренера свого клубу. Динамо чекають великі зміни чи чергова перестановка звичних облич?

Станом на сьогодні в українському і не тільки футболі є декілька персон без роботи. Однак передбачити, хто буде новим наставником після 3-х років терпіння Хацкевича, досить складно. Звідси і версії, які різняться, залежно від ЗМІ. Є варіанти, які на видноті, хоча так хотілося б вірити, що керівництво Динамо дозріло до справжніх європейських змін. Утім, цей варіант залишається на межі фантастики і вже традиційно більше віри в старі-(не)добрі динамівські серця, або у крайньому випадку на "ближнє зарубіжжя". Словом, у найближчі день-два нас чекає багато інсайдів, чуток і вигадок, поки команда отримала декілька вихідних зібратися з думками після вильоту з ЛЧ.

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Олександр Заваров/Олексій Михайличенко

Типовий для Суркісів варіант у минулому. Легенда Динамо, віковий фахівець без особливих успіхів, хоча ви не повірите – це тренер з європейським досвідом. Пограв за Ювентус, а як наставник здобув Кубок Швейцарії з Вілем, який також вивів в елітний дивізіон, і запам'ятався роботою у кризовому київському Арсеналі. Ну, таке, варіант, який озвучив Олег Саленко. Може, по дружбі нагадав про тренерські здібності екс-помічника головного тренера збірної України, може, дійсно щось тут є. Подейкують, саме цей селекціонер клубу Заваров привіз у Київ Кадірі, який не заграв при Хацкевичу.

Інший варіант з табору Динамо вже виникав улітку, але Олексію Михайличенку, схоже, значно комфортніше на посаді спортивного директора, позаяк не так давно вже відмовлявся очолювати клуб. Утім, зараз ЗМІ знову сватають його у головні тренери. Знаєте, він був далеко не найпровальнішим керманичем киян, але якось не віриться ні в камбек, ні в його успішні наслідки. Ще б Сабо повернули, ну, серйозно.

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Мозок команди Лобановського, гравець, якого, кажуть, так не вистачає в сьогоднішньому Динамо. Як тренер виступав неоднозначно. Привів молодіжну збірну України до золота Євро-2009, але національну команду йому не доручили, після чого довго був нікому не потрібен і поїхав працювати в Росію, хоча казав, що цей варіант буде для нього лише крайнім. Вивів московське Динамо в еліту, але в РПЛ провалився і нарвався на швидку відставку. Час до часу у пресі випливає як доволі ймовірний варіант (навіть польські журналісти писали про нього до продовження Хацкевича), але все програє боротьбу іншим претендентам.

А може б, взяти приклад з Шахтаря? Варіант з Іспанії

Вісенте Гомес працював з талановитою динамівською молоддю, яка вірить у нього і навпаки. Однак Суркіс звільнив увесь тренерський штаб, відтак і він залишився без роботи і навряд чи вже повернеться. В Іспанії виросло ціле покоління цікавих тренерів-тактиків, але на заваді їх запрошенню може стати фінансовий аспект. Той же Кіке Сетьєн, якого вів Шахтар разом з Каштру, непогано себе проявив як тактик у Бетісі (бив і Барсу, і Реал на виїзді), а зараз сидить без роботи.

Юрій Вернидуб

Мабуть, фаворит тренерських симпатій фанатів, але, схоже, що не Ігоря Суркіса. Інакше Вернидуба ще на старті сезону 2019/20 призначили б готувати команду. Тому не дуже віриться у варіант з екс-наставником Зорі, але це було б цікаво, погодьтеся. Народ просить, це ризик для обох сторін, але рішення за президентом.

Німець, австрієць або чех

Погляньте на ту ж Славію в минулій Лізі Європи, яка на рівних билась з Челсі та вибила Севілью, хоча перед тим поступилась Динамо у кваліфікації ЛЧ. Сильний тактик, можливо, молодий німецький чи австрійський фахівець з тренерського інкубатора Бундесліги. Той же Доменіко Тедеско у свій перший же сезон зумів завоювати срібні медалі з Шальке, яке кадрово зірок з неба не хапало. Про Нагельсманна годі й говорити, бо це вже елітний рівень.

Дуже радикальний варіант, який Суркіс колись уже розглядав – не вдалося домовитись з Оттмаром Хітцфельдом. Цікаво, що за останніми відверто сенсаційними чутками зі стану фанатів Динамо начебто на перемовини з останнім (пенсіонером, який давно не тренує), вилетів директор київського клубу Чохонелідзе.

Юрій Мороз/Ігор Костюк

Якщо якісь команди Динамо і тішили грою та титулами в останні роки, то це молодіжка U-21 і юнаки U-19. Останні навіть у Юнацькій лізі УЄФА пошуміли. Плюс у тому, що це нормальна європейська практика. Дати шанс тренеру дубля, який знає не лише молодих талантів, а й тих, хто впав у немилість попереднього наставника головної команди. Призначити виконувачем обов'язків, поки вдасться знайти необхідного тренера, а там подивитись, як піде. Утім, судячи з того, що Суркіс звільнив весь тренерський штаб Хацкевича, але не призначив жодного в.о, він сподівається провести перемовини з кимось іще.

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Мірча Луческу

Джерела повідомляють, що сам румунський фахівець і запустив у пресі на своїй батьківщині останню приголомшливу чутку про інтерес Динамо. Водночас екс-наставник Шахтаря публічно відрікся від такого варіанту, мовляв, як ви можете про таке говорити, я ж тренував донецький клуб. Тут відразу ж згадується, як Луческу працював спочатку з Галатасараєм, а потім Бешикташем, і нічого ж! Однак більше схоже на історію з Навалкою, коли чи то агенти працюють, чи то самі тренери нагадують світу про своє безробітне існування.