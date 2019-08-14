Сабо: Мне жаль Хацкевича, у Динамо нет сейчас исполнителей

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал увольнение Александра Хацкевича и его тренерского штаба из киевского клуба.

"Выше головы не прыгнешь. Я говорил, что Динамо ничего делать с такой игрой в Лиге чемпионов. Брюгге сильнее на данный момент. Мне жаль Хацкевича, потому что он попал в такой сложный период. Нужно не кричать, не гневаться, а строить команду.

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Именно от молодых игроков надо ждать результаты и выдержать эту сложную паузу. У нас есть молодые игроки, которые лучше тех же де Пену и Соля. Они – будущее Динамо, и им нужно давать игровое время.

Неприятно читать, как наши болельщики некрасиво отзываются об Александре Хацкевича. Он играл в хороший футбол, тренировал сборную Беларуси – не нужно спускать на него всех собак. Это не правильно. Нужно смотреть и на команду. Давно говорил, что средней линии у Динамо нет.

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Это звено постоянно меняется. Киевляне подписали Кадири, а он не играет. Для чего тогда было подписывать? У Динамо нет исполнителей. Главный тренер также может делать ошибки. Он должен их видеть и устранять.

Сейчас команду не нужно критиковать. Есть Лига Европы. Сезон еще не провален – от Шахтера отставание всего три пункта. Правда, боюсь, что Динамо вновь будет терять очки с командами из второй шестерки, пока "горняки" будут принимать свое. У них есть класс", – рассказал Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

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