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Сабо: Мне жаль Хацкевича, у Динамо нет сейчас исполнителей

14 августа 23:39 79 Читати українською
Сабо: Мне жаль Хацкевича, у Динамо нет сейчас исполнителей
Йожеф Сабо / фото: ФК Динамо Киев

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал увольнение Александра Хацкевича и его тренерского штаба из киевского клуба.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Выше головы не прыгнешь. Я говорил, что Динамо ничего делать с такой игрой в Лиге чемпионов. Брюгге сильнее на данный момент. Мне жаль Хацкевича, потому что он попал в такой сложный период. Нужно не кричать, не гневаться, а строить команду.

Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку

Именно от молодых игроков надо ждать результаты и выдержать эту сложную паузу. У нас есть молодые игроки, которые лучше тех же де Пену и Соля. Они – будущее Динамо, и им нужно давать игровое время.

Неприятно читать, как наши болельщики некрасиво отзываются об Александре Хацкевича. Он играл в хороший футбол, тренировал сборную Беларуси – не нужно спускать на него всех собак. Это не правильно. Нужно смотреть и на команду. Давно говорил, что средней линии у Динамо нет.

Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов

Это звено постоянно меняется. Киевляне подписали Кадири, а он не играет. Для чего тогда было подписывать? У Динамо нет исполнителей. Главный тренер также может делать ошибки. Он должен их видеть и устранять.

Сейчас команду не нужно критиковать. Есть Лига Европы. Сезон еще не провален – от Шахтера отставание всего три пункта. Правда, боюсь, что Динамо вновь будет терять очки с командами из второй шестерки, пока "горняки" будут принимать свое. У них есть класс", – рассказал Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ

blog_ava
Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ
14 августа
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Теги
Динамо Киев - Брюгге Динамо Киев Динамо Киев Йожеф Сабо Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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