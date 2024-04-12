Вже колишній спортивний директор Заглембє Сосновець Михайло Залевський розповів, як ультрас команди вдавалися до принижень за расовою та національною ознакою.

"Чи були погрози від цих фанатів? Мені казали: "Зйо*уй у Білорусь". Українцям також кричали, що нехай "зйо*ують в Україну". Білоруських гравців немає, але в штабі були тренери, і вони все це слухали.

Хацкевич відмовився покидати Заглембє безкоштовно – жертвою екс-тренера Динамо стане квартет українців

Нашим темношкірим легіонерам Валенсії та Ремі кричали, що "чорним тут не місце". Вимагали, щоб грали місцеві футболісти зі Сосновця. Ще вони зателефонували орендованому Габріелю Кірейчику, який належить П'ясту: "Забирайся в Глівіце, що ти тут робиш?" – розповів Сосновський в інтерв'ю Przeglad Sportowy Onet.

Нагадаємо, Хацкевич очолив Заглембє 16 січня і не зумів виграти з командою жодного матчу. Білоруський фахівець пішов після того, як група фанатів у масках прийшла на тренування, погрожувала і навіть застосувала силу щодо екс-наставника Динамо. У складі залишились 5 українських легіонерів – Олексій Довгий, Олексій Шевченко, Артем Полярус, Олексій Биков та Артем Сухоцький.

"Люди, які бачили війну в Україні, не злякаються 20 фанів": спортдир Заглембє – про дикий напад на Хацкевича