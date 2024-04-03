У середу, 3 квітня, Олександр Хацкевич проводив тренування зі своєю командою. Їх перервала група розлючена фанатів.

Хацкевич ризикує звільненням після скандальної прес-конференції – перші голови у польському клубі вже полетіли

Як повідомляє Meczyki, ультрас напали на екс-тренера Динамо. Хацкевича били по обличчю, а також він отримав кілька ударів ногами. Наразі не відомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнав білорус.

Нагадаємо, що Заглембє у минулому турі другого польського дивізіону програв ГКС Катовіце з рахунком 0:4. Команда Хацкевича перебуває наразі на останній сходинці у турнірній таблиці з 13 балами.

Нещодавно з'явилася інформація, що через невдачі та низки суперечливих рішень фахівець може залишитися без роботи.

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