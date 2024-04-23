Білоруський фахівець Олександр Хацкевич відреагував на інформацію про домовленість з литовським клубом.

– Олександре Миколайовичу, сьогодні з'явилась інформація, що ви можете очолити Жальгіріс. Чи це правда?

– Кауно Жальгіріс? Бачите, я вперше від вас про це чую.

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– Значить, до Литви ви не збираєтесь і це лише чутки?

– Поки немає про що розмовляти. Мені ще потрібно тут розібратися (у Польщі, – прим.). А потім вже далі думати.

– Ви маєте на увазі розібратися з фінансовими питаннями, те, що в Заглембє не виплатили?

– Ні, там просто іміджеві питання потрібно закрити.

– Взагалі пропозиції щодо подальшого працевлаштування у вас є?

– Варіанти є, але у моєму випадку поспішати не варто – потрібно все гарно обдумати.

– Щоб не сталося такого, як в Заглембє?

– Тут же не футбольна складова, а трошки інший момент на все вплинув.

– Пропозиції з УПЛ є у вас?

– Чемпіонати йдуть, команди грають. Нехай усі закінчують, а далі будемо дивитися.

– Але все ж з України вами цікавляться?

– З УПЛ варіанти будуть. Сподіваюсь. Зараз у багатьох команд вирішальні моменти – хтось бореться за медалі, хтось за збереження прописки, а хтось досить спокійно себе почуває у середині турнірної таблиці. Тому хай чемпіонат закінчиться, і тоді буде видно, а на фінішній прямій не потрібно чутки розповсюджувати. Поки у мене є більш важливі справи, – сказав Хацкевич у коментарі Українському футболу.

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