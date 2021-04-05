Сьогодні стало відомо, що нападник відмовився грати за дубль Легії і ризикує вилетіти з команди. Русин пояснив своє рішення страхом щодо штучного газону, який створює чималу небезпеку травми. Втім, видання Sport.pl (саме воно спровокувало скандал) не вірить орендованому українцю з Динамо.

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"Це пояснення абсурдне, тому що матч Легіоново – Легія II відбувався не на штучному газоні, а на натуральному. Більше того, 14 березня Русин грав у матчі резерву Легії проти Кутно, який якраз відбувався на штучному полі тренувальної бази клубу", – йдеться у публікації Sport.pl.

Нагадаємо, Русин перебрався у Варшаву наприкінці зимового трансферного вікна, а орендна угода розрахована до грудня 2021-го. Українець ще не дебютував у Екстраклясі, але провів 30 хвилин у матчі Кубка Польщі та ще 59 хвилин – у дублі.

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