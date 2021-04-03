Екстракляса, 23 тур

Легія – Погонь Щецин – 4:2

Голи: Младеновіч, 4, Пекхарт, 10, 14 (пен.), В'єтеска, 29 – Фращак, 45+1, Дрігаш, 83 (пен.)

Легія приймала головного переслідувача, який відставав на 7 очок. Орендовані гравці з Динамо отримали звичні місця – Шабанов у старті, а Русин поза заявкою.

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Господарям вистачило півгодини, щоб знищити Погонь. Черговими голами відзначився Томас Пекхарт – чех з 23 точними ударами навіть не помічає конкурентів у перегонах бомбардирів чемпіонату. До "свята" приєдналися і Младеновіч з В'єтескою. Перед свистком на перерву Фращак відквитав один м'яч. На другий тайм Легія явно вийшла в економ-режимі. На жаль, одним з найгірших став Шабанов. Українець отримав жовту картку, а потім "привіз" пенальті, сфоливши у карному майданчику. Дрігаш ударом з "позначки" врятував Погонь від розгрому.

Легія збільшила свою перевагу до 10 очок. Попереду залишилося 7 турів, які навряд завадять столичному клубу захистити титул чемпіона.

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