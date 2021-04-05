Сегодня стало известно, что нападающий отказался играть за дубль Легии и рискует вылететь из команды. Русин объяснил свое решение страхом искусственного газона, который создает большую опасность травмы. Впрочем, издание Sport.pl (именно оно спровоцировало скандал) не верит арендованному украинцу из Динамо.

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"Это объяснение абсурдно, потому что матч Легионово – Легия II проходил не на искусственном газоне, а на натуральном. Более того, 14 марта Русин играл в матче резерва Легии против Кутно, который как раз проходил на искусственном поле тренировочной базы клуба", – говорится в публикации Sport.pl.

Напомним, Русин перебрался в Варшаву в конце зимнего трансферного окна, а арендная сделка рассчитана до декабря 2021-го. Украинец еще не дебютировал в Екстраклясе, но провел 30 минут в матче Кубка Польши и еще 59 минут – в дубле.

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