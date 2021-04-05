Назарій Русин, форвард Динамо, який виступає на правах оренди в Легії, вперше висловився щодо чуток про переведення у дубль.

"Вперше чую про резервну команду Легії. І що мене відсторонили. Я відмовився грати за другу команду через штучне поле. Я зіграв за них на штучному полі, а після матчу у мене дуже боліло плече.

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Я запитав у реабілітолога, який мене відновлював. Мені не можна грати на штучному газоні, поки у мене стоїть пластина. Дуже твердо, і є ризик знову отримати травму", – цитує Русина Динамоманія.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомляли, що Назарія відсторонять від занять із першою командою нібито через відмову взяти участь у суботньому матчі дубля.

Русин перебрався у Варшаву наприкінці зимового трансферного вікна, а орендна угода розрахована до грудня 2021-го. Українець ще не дебютував у Екстраклясі, але провів 30 хвилин у матчі Кубка Польщі та ще 59 хвилин – у дублі.

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