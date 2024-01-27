Львівський колектив шукатиме собі нового суперника на зборах у Туреччині – бойкот представників країни-окупанта набирає обертів.

Рух скасував товариський матч з Копером, повідомляє Tribuna.

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Таким чином львів'яни відреагували на спаринг словенців з воронезьким Факелом (0:2), який відбувся у середу, 24 січня.

Генеральний директор Руха Ігор Дедишин підтвердив, що "чорно-жовті" не гратимуть з представником словенської першості. До слова, поєдинок з Копером був запланований на 3 лютого.

Нагадаємо, раніше Славія скасувала запланований на 4 лютого контрольний матч із братиславським Слованом через те, що словацька команда провела товариську гру з московським Динамо.

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