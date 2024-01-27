Львовский коллектив будет искать себе нового соперника на сборах в Турции – бойкот представителей страны-оккупанта набирает обороты.

Рух отменил товарищеский матч с Копером, сообщает Tribuna.

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Таким образом львовяне отреагировали на спарринг словенцев с воронежским Факелом (0:2), который состоялся в среду, 24 января.

Генеральный директор Руха Игорь Дедышин подтвердил, что "черно-желтые" не будут играть с представителем словенского первенства. К слову, поединок с Копером был запланирован на 3 февраля.

Напомним, ранее Славия отменила запланированный на 4 февраля контрольный матч с братиславским Слованом из-за того, что словацкая команда провела товарищескую игру с московским Динамо.

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