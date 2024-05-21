"Вчора на офіційному ресурсі ФІФА була опублікувана світлина, на якій зображений гравець країни-терориста. Це викликало відвертий шок та справжнє здивування всієї української, європейської та світової футбольної спільноти.

Переможець Ліги чемпіонів скотився до роботи на Росії

Тим більше, що збірна країни-терориста дискваліфікована з чемпіонату світу з футзалу. Відповідно, керівництво УАФ негайно звернулось до ФІФА офіційним листом з нотою протесту. P.S. Станом на зараз зображення видалено з офіційних ресурсів ФІФА. Сподіваємось на неповторення таких безглуздих помилок в майбутньому", – повідомила прес-служба Асоціації футзалу України.

Цьогорічний чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня. Збірна України пройшла відбір і дізнається свою групу на жеребкуванні 26 травня. На щастя, раніше ФІФА вистачило совісті дискваліфікувати Росію.

УЄФА продав Росії права на Лігу чемпіонів в обхід санкцій – використали "прокладку" в іншій країні