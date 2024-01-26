Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Зоря – Краковія (Польща) – 0:2

Голи: Ракоці, 41, Макух, 75

Металіст 1925 – Вольфсберг (Австрія) – 1:3

Голи: Борячук, 87 – Яшіч, 43, Балло, 51, Забітцер, 73

Рух – Домжале (Словенія) – 2:3

Голи: Плюман, 22, 56 – Ступаревич, 31, 78 (п.), Крупіч, 60

Рух – Сараєво (Боснія і Герцеговина) – 0:2

Голи: Олівейра, 33, Пеньяранда, 45+4

Верес – Брера Струмиця (Північна Македонія) – 3:2

Голи: Гайдучик, 5, Годя, 27, Шарай, 61 – Міловановіч, 35, Рістовскі, 69

Динамо програло перший матч року – кричущі фейли захисників, слабка атака зі змарнованими шансами Буяльського

У п'ятницю, 26 січня, одразу п'ятеро представників УПЛ провели свої товариські зустрічі, готуючись до продовження сезону. І лише одна з команд святкувала цього дня перемогу. Але про все по черзі.

Динамо у першому матчі року поступилось представнику Косова – Балкані (0:2). Зоря також програла свій дебютний поєдинок колишній команді Євгена Коноплянки – Краковії. Поляки забили по голу у кожному з таймів, залишивши чимало їжі для роздумів тренерському штабу луганців.

З поразки стартував на посаді наставника Металіста 1925 Віктор Скрипник. Суперником харків'ян був австрійський Вольфсберг, який забив у ворота "жовто-синіх" три м'ячі. Українців вистачило лише на гол престижу на останніх хвилинах – відзначився Андрій Борячук.

Рух провів одразу два поєдинки і обидва програв. Спочатку підопічні Віталія Пономарьова влаштували перестрілку зі словацьким Домжале – Плюман оформив дубль, але суперник забив на один м'яч більше. А згодом львів'ян в суху обіграв боснійський Сараєво.

За честь всіх українців цього дня віддувався Верес, якому вдалось взяти гору над північномакедонською Брерою. Цікаво, що за рівнян відзначився вчорашній вигнанець Дмитро Годя.

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