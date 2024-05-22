Журналіст Ігор Бурбас розповів про долю Олександра Маркова, через якого олександрійці зазнали технічної поразки після нічиєї з Шахтарем.

"Олександрія у пошуках нового спортивного директора. Адже попередній, за моєю інформацією, не повернеться на свою посаду. Олександр Марков був "відсторонений" від своїх обовʼязків наприкінці зими після "кейсу Калюжного".

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Саме на спортивного директора тоді "повісили" прокол із виходом на поле незаявленого в УПЛ футболіста. Хоча без посадової прив'язки Марков продовжив працювати і в повному обсязі виконував всі свої функції. Але лише до кінця сезону. Про рішення піти він вже повідомив клубному керівництву.

Наскільки мені відомо, з літа він буде у менеджменті львівських Карпат, де доєднається до колеги по агентській платформі "Pass" Гліба Корнієнка", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, за тур до фінішу Олександрія у турнірній таблиці УПЛ йде одинадцятою. Карпати вже гарантували собі вихід в еліту і в завершальному матчі боротимуться з Інгульцем за золото Першої ліги.

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