Форвард Жирони та збірної України Артем Довбик має шалену підтримку в Каталонії.

Український форвард проводить вражаючий сезон за "червоно-білих". Артему Довбику вдалося швидко адаптуватися до вимог Мічела і стати найкращим бомбардиром клубу.

Трансфер Довбика в Атлетіко може зірватися – українець став альтернативою топ-цілі Сімеоне у великій революції складу

Жироні залишилося зіграти лише одну гру в чемпіонаті Іспанії. І хоча каталонці вже оформили вихід в лігу чемпіонів, залишилось розв'язати найскладніше завдання – допомогти Артему Довбику завоювати Пічічі і завершити сезон перемогою.

Наразі в українця 21 гол в Ла Лізі, а у головного конкурента Сьорлота – 23 забиті м'ячі. Жирона свій матч проведе у п'ятницю, 24 травня, проти Гранади, а Вільяреал зіграє з Осасуною 26 травня. Саме тоді нагорода знайде свого переможця.

Каталонське видання L'esportiu de catalunya, закликає товаришів по команді українця допомогти йому стати найкращим бомбардиром Жирони в історії Ла Ліги, а також виграти Пічічі. Перша сторінка видання вийшла з фотографією Артема і надписом: "Ми усі – Довбик".

Нагадаємо, український форвард зіграв за Жирону у 38 матчах у всіх турнірах, забивши 21 гол і оформивши дев'ять результативних передач.

Лунін пропустив 4 від головного конкурента Довбика – Реал розписав шалену нічию з Вільяреалом