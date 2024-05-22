На футбольній карті України повинен з'явитися ще один дуже цікавий проект.

Як стало відомо Футбол 24, новостворене Полісся-2, яке виступатиме у Другій лізі, очолить Імад Ашур.

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Ашур досягнув непоганих результатів з юнацькою командою СК Дніпро-1. Команда йде на третій сходинці чемпіонату України U-19 і регулярно постачає якісні кадри для дорослого складу. Разом з Ашуром до Житомира вирушать тренер з фізпідготовки Антон Дяченко, помічник Шиль Кішан та частина юних талантів. Кістяк Полісся-2 складуть гравці 20-22 років.

Додамо, що спортивний директор Дунайскої Стреди та помічник Сергія Реброва у збірній України Гліб Платов називав 36-річного Ашура найперспективнішим молодим тренером країни.

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