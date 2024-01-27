"Ми проти того, щоб плодити додаткові чемпіонати, які будуть нести додаткові витрати та не будуть сприяти розвитку футболістів. Вважаю, що чемпіонат U-21 себе повністю дискредитував попереднім періодом, коли там була купа договірних матчів, коли більшості клубам УПЛ цей чемпіонат був не потрібен, коли рівень комплектації і конкурентності команд був дуже низьким.

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Ці команди тримали "для галочки", як нині деякі тримають U-19. Ми пропонували, аби ця першість проходила за спортивним принципом – щоб команди понижувались та підвищувались у класі залежно від результатів у чемпіонаті U-19, а не УПЛ. Щоб там грали найсильніші футболісти.

Для нас ці матчі – просто викинуті у смітник, жодної користі не мають. Вважаємо, що ігри повинні розвивати футболістів, давати можливість рости та прогресувати. А коли ти виходиш та забиваєш 7-9 голів без спротиву, то користі немає. Краще провести двосторонню гру між собою. Коли до нас на матч приїжджають команди, які не мають ні лікаря, ні обслуговуючого персоналу... Приїжджає один тренер з помічником, і все. Для чого тоді ці команди? Нам "для галочки" не потрібні чемпіонати, команди, матчі, турніри тощо.

Ми тоді стояли на позиції, що цей чемпіонат треба ліквідовувати, бо він не приносить жодної користі для молодих футболістів. Ми зробили свій крок, заявили Рух-2 у Другу лігу. Вони грають у конкурентній лізі з дорослими мужиками, які чинять їм спротив. У кожної з команд є свої завдання, вони б'ються за гроші, за якесь своє майбутнє, є преміальні. А у чемпіонаті U-21 чи U-19 немає жодних завдань, вони просто "для галочки", бо регламент вимагає. З мінімальними затратами, так само як жіночі команди. Для мене незрозуміло, навіщо цей жіночий чемпіонат у тому вигляді, який він має зараз. Його треба розвивати, але не штучно, як це є сьогодні.

Кажу чесно та відверто – для нас це просто "галочка", щоб отримати ліцензію. Підписали угоду з якимось клубом, тратимо на це певну суму – і все. Але ми цим не займаємося, не розвиваємо цей жіночий футбол, бо це штучно. Тому що ми в цьому некомпетентні, не розуміємо, що це таке, і не знаємо, як це має розвиватися. У нас немає фахівців, які могли б це розвивати. Ми просто виконуємо вимогу регламенту", – сказав Дедишин у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні новообраний віце-президент УАФ Сергій Ребров заявив про важливість для інституту збірних відновлення чемпіонату U-21.

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