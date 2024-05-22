У середу, 22 травня, нові власники Інтера з компанії Oaktree зустрілися в Мілані з директорами клубу Беппе Мароттою та Алессандро Антонелло.

Американську компанію з управління активами представляли керуюча директорка зі стратегії глобальних можливостей Кетрін Ральф і керуюча директорка та співкерівниця відділу глобальних можливостей у Європі Алехандро Кано.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, за підсумками цієї зустрічі Oaktree випустила офіційну заяву. "З 22 травня 2024 року фонди, керовані Oaktree Capital Management, стали власниками футбольного клубу Інтер Мілан. Це пов'язано з невиплатою трирічного кредиту, наданого Oaktree холдинговим компаніям Інтера, термін дії якого закінчився 21 травня 2024 року, із загальним боргом 395 мільйонів євро.

У травні 2021 року, коли Інтер готовий був зафіксувати рекордні фінансові втрати у 2020/2021 фінансовому році, Oaktree надав холдинговим компаніям Інтера необхідні ресурси для стабілізації фінансового становища клубу і, таким чином, продовження роботи, забезпечивши також зарплату гравцям і співробітникам. За три роки, що минули після екстреної операції Oaktree, Інтер виграв свій восьмий і дев'ятий Кубок Італії, завоював шостий, сьомий і восьмий Суперкубок країни, завоював 20-те Скудетто та історичну другу золоту зірку, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів уперше з 2010 року.

Oaktree прагне досягти найкращого результату для довгострокового процвітання Інтера, приділяючи першочергову увагу операційній та фінансовій стабільності клубу і його зацікавлених сторін. Oaktree з великою повагою ставиться до історії Інтера, ентузіазму гравців і відданості вболівальників Інтера. Компанія також високо цінує важливу роль клубу для міста Мілана і світової спортивної спільноти. Компанія Oaktree має намір тісно співпрацювати з нинішнім керівництвом Інтера, партнерами, лігою і керівними органами спорту, щоб забезпечити клубу успіх на полі та за його межами, приділяючи особливу увагу сильному менеджменту й управлінню", – ідеться в заяві.

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