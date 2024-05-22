Аллегрі приписали перехід до клубу Саудівської Аравії – інсайдер спростував призначення скандального тренера
21:36 - Читать на русском
Агент Массіміліано Аллегрі був помічений з представниками одного з клубів Саудівської Аравії.
Як повідомляє Football Italia, агента екс-тренера Ювентуса, якого нещодавно звільнили через скандал, помітили на зустрічі з представниками клубу Аль-Іттіхад.
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Однак інсайдер Фабріціо Романо спростував цю інформацію, написавши в своєму твіттері, що Массіміліано Аллегрі не розглядається як новий головний тренер Саудівського клубу.
Нагадаємо, що 56-річного італійця звільнили з Ювентуса через поведінку під час і після перемоги над Аталантою у фіналі Кубка Італії (0:1).
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