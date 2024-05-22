Агент Массіміліано Аллегрі був помічений з представниками одного з клубів Саудівської Аравії.

Як повідомляє Football Italia, агента екс-тренера Ювентуса, якого нещодавно звільнили через скандал, помітили на зустрічі з представниками клубу Аль-Іттіхад.

Ювентус офіційно звільнив Аллегрі після істерики у фіналі Кубка Італії

Однак інсайдер Фабріціо Романо спростував цю інформацію, написавши в своєму твіттері, що Массіміліано Аллегрі не розглядається як новий головний тренер Саудівського клубу.

?️ Despite recent links, Massimiliano Allegri is not an option being considered as Al Ittihad new head coach. pic.twitter.com/qxwsBoRd1Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024

Нагадаємо, що 56-річного італійця звільнили з Ювентуса через поведінку під час і після перемоги над Аталантою у фіналі Кубка Італії (0:1).

Ювентус розписав нічию з Болоньєю у битві за бронзу, епічно відігравшись з 0:3 за вісім хвилин