Француз вже оголосив про свій відхід з ПСЖ і ймовірно він приєднається до Реала. Керівництво "вершкових" має жорстку позицію щодо участі своїх гравців на Олімпійських іграх – мадридці не будуть відпускати їх на турнір.

Франція відчайдушно прагне, щоб Мбаппе зіграв на Олімпіаді – Макрон особисто буде просити Переса

Як повідомляє Madrid Zone з посиланням на журналіста Аранча Родрігеса, Кіліан Мбаппе не гратиме на Олімпіаді за збірну Франції. Француз має приєднатися до Реала до початку передсезонної підготовки.

До слова, учора, 21 травня, президент Франції Еммануель Макрон зустрічався з президентом Реала Флорентіно Пересом. Вважалось, що предметом розмови була участь представників "вершкових" у турнірі.

Збірну Франції наразі очолює Тьєррі Анрі. Його команда зіграє на груповому етапі у групі A. Французи зустрінуться з США, Новою Зеландією, а також з переможцем плей-офф Азія – Африка.

Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Мбаппе, я пишу тобі листа...