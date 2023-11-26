Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Рух на "Футбол 24", розпочнеться о 15:00. Зустріч у прямому етері покаже телеканал 2+2. Кияни переживають далеко не найкращі часи. В останніх п'яти матчах "біло-сині" зазнали трьох поразок і посідають сьоме місце в УПЛ, щоправда зігравши лише 11 поєдинків. Перед зустріччю з Рухом підопічні Шовковського не без скандалу здолали Кривбас. Натомість львів'яни, які перебувають на 5-й сходинці, у ефектній перестрілці виявилися сильнішими за Чорноморець.

Динамо – Рух: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Кабаєв, Беніто

Рух: Герета, Сич, Слюбік, Дідик, Роман, Едсон, Таллес, Сапуга, Квасниця, Соломон, Пастух