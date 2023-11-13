Шедевральна гармата й епічний автогол у відеоогляді матчу Чорноморець – Рух – 2:3
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Рух обіграв Чорноморець в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
29’ Роман Дідик
58’ Зігі Бадібанга
69’ Лука Гучек
Таллес Бренер 72’
Фредді Плюман 87’
29’ Роман Дідик
58’ Зігі Бадібанга
69’ Лука Гучек
72’ Таллес Бренер
87’ Фредді Плюман
Львів'яни значно активніше провели цей матч і здобули закономірну перемогу. Втім, сценарій гри більше нагадував гойдалки. Команди забили аж п'ять голів. Однак ми відзначимо удар Дідика по власних воротах і, звісно, переможний шедевр Фредді Плюмана.
Рух у видовищному матчі обіграв Чорноморець – фантастичний гол поставив переможну крапку
Завдяки цій перемозі Рух закріпився на п'ятому місці турнірної таблиці УПЛ. Чорноморець програв другий матч поспіль та залишився на сьомому рядку.
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