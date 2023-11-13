Рух обіграв Чорноморець в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Львів'яни значно активніше провели цей матч і здобули закономірну перемогу. Втім, сценарій гри більше нагадував гойдалки. Команди забили аж п'ять голів. Однак ми відзначимо удар Дідика по власних воротах і, звісно, переможний шедевр Фредді Плюмана.

Рух у видовищному матчі обіграв Чорноморець – фантастичний гол поставив переможну крапку

Завдяки цій перемозі Рух закріпився на п'ятому місці турнірної таблиці УПЛ. Чорноморець програв другий матч поспіль та залишився на сьомому рядку.