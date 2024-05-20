Одесити програли шість з останніх семи матчів, тож очікувано не змогли нічого протиставити команді, яка бореться за єврокубки. Рух вийшов уперед в середині першого тайму. Ілля Квасниця відзначив виклик в Олімпійську збірну справжнім шедевром.

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Чорноморець зберігав інтригу до 78 хвилини, коли дика помилка захисників призвела до гола Таллеса. На цьому гра вже була зроблена. Тож Рух переміг і закріпився на п'ятому місці турнірної таблиці УПЛ, яка дає право зіграти в Лізі конференцій. Одесити розташувалися на десятій сходинці.