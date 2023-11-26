Динамо принимает Рух в матче 15-го тура УПЛ. Состави команд и ссылку на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Рух на "Футбол 24", начнется в 15.00. Встречу в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Киевляне переживают далеко не самые лучшие времена. В последних пяти матчах "бело-синие" потерпели три поражения и занимают седьмое место в УПЛ, правда сыграв лишь 11 поединков. Перед встречей с Рухом подопечные Шовковского не без скандала одолели Кривбасс. Находящиеся на 5-й строчке львовяне в эффектной перестрелке оказались сильнее за Черноморец.

Динамо – Рух: анонс матча УПЛ

Составы команд:

Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Кабаев, Бенито

Рух: Герета, Сыч, Слюбик, Дидик, Роман, Эдсон, Таллес, Сапуга, Квасница, Соломон, Пастух