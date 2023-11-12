Скандальне вилучення у відеоогляді матчу Кривбас – Динамо – 0:2
18:46 - Читать на русском
Кривбас поступився Динамо (0:2) в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Ефект відставки Луческу дався взнаки вже у першому матчі. Динамо обіграло Кривбас, який перед цим туром був лідером чемпіонату. Однак головною темою для обговорень стало вилучення Бескоровайного, щодо червоної картки якого годі й шукати одностайності.
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Таким чином кияни перервали безвиграшну серію та піднялося на восьме місце турнірної таблиці УПЛ. Кривбас поки залишається другим.
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