Команди англійської Прем'єр-ліги швидко визначаються з гравцями, які не вписуються в наступний сезон.

Брентфорд на офіційному сайті оголосив про відхід відразу п'ятьох футболістів.

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Захисник Чарлі Гуд, центрхав Шендон Баптіст (конкурент Єгора Ярмолюка) та універсал Саман Годдос отримають статус вільних агентів, оскільки їхні контракти завершуються 30 червня. Ще двох гравців не будуть викуповувати після оренд. Лівий захисник Серхіо Регілон повертається у Тоттенхем, а форвард Ніл Мопе – в Евертон.

Нагадаємо, Брентфорд фінішував на 16-й сходинці АПЛ. Упродовж сезону український півзахисник Єгор Ярмолюк закріпився у першій команді і почав отримувати регулярну ігрову практику.

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