Динамо завдяки перемозі над Кривбасом уникнуло падіння на дев'яту позицію, однак легшим турнірне становище не стало. Команда залишається сьомою, а позаду розташувались Чорноморець і Ворскла – вони мають рівність з киянами за очками, причому одесити свій матч ще не зіграли. З іншого боку, до зони Ліги конференцій не вистачає п'яти залікових балів. Саме на ній і розташувався Рух.

За такого розкладу "біло-сині" не мають права навіть на нічию. Тим не менш, досвід поєдинку з Кривбасом довів – Динамо рано списувати. Проблемою гранда по ходу сезону стала неготовність нинішнього складу до позиційного футболу з тривалими володіннями (без Ярмоленка нічого не працює), однак у режимі середняка з контратаками колектив почуває себе прекрасно.

Підопічні Олександра Шовковського впевнено відчувають себе у єдиноборствах і тікають на простір. Навіть у матчі з Шахтарем було помітно, що флангові розіграші та закидання під ривки в глибину – це про Динамо. Киян вчили цьому в академії з перших кроків. В плані гри "швидкими флангами" їм немає рівних. До того ж, залежність від Буяльського й Шапаренка у такому режимі нівелюється.

Втім, ми ще не знаємо, чи саме такого футболу хочу Олександр Шовковський. Матч з Кривбасом – це, все ж, одиничний досвід. Між тим, тільки за такого режиму нинішнє Динамо матиме хороші шанси на успіх з Рухом.

Якщо ж команда повернеться до коротких розіграшів і тривалих володінь, то проблем виникне вагон. У "біло-синіх" колосальні проблеми з грою під тиском – а Рух є одноосібним лідером УПЛ за інтенсивністю пресингу. Крім того, львів'яни ділять з Ворсклою лідерство за інтенсивністю єдиноборств. За середньою кількістю повернень м'яча підопічні Віталія Пономарьова мають істотну перевагу над Динамо.

Варто не забувати, що "жовто-чорні" у поточному сезоні стримали Шахтар, громили Ворсклу, били Полісся й Чорноморець. Кривбас вони взагалі знесли на його ж полі. Рухівці прямо зараз тримаються в одному заліковому балі від "гірників", а за очікуваними очками команда взагалі перебуває на вершині УПЛ.

Словом, Динамо сьогодні зустрінеться з надзвичайно сильним суперником. І це при тому, що львів'яни не грають у якийсь надто складний футбол – за одне володіння вони в середньому виконують три передачі. Рух живе зі швидких повернень м'яча, компенсуючи посередню якість атак високою кількістю. Головна сила цих атак розташована на флангах, однак варто відзначити і доволі цікавий центр поля.

Але й примітивним футбол Руха не назвати – за кількістю ударів "жовто-чорні" йдуть на рівних з Динамо, причому половина цих пострілів проходить з меж штрафного. Не в останню чергу ці показники набиваються з подач (34 удари головою, лідер УПЛ). Словом, у Віталія Пономарьова доволі широкий арсенал.

Втім, Кривбас у схожому режимі лідирував у чемпіонаті й взагалі розривав лігу за купою показників – а Динамо знесло криворіжців (нехай і не без скандалу). Команди, які сповідують "швидкі фланги", завжди підписуються на ризик хаотичної гри з розміном атаками. Саме тому сьогоднішня зустріч настільки цікава.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ванат (під питанням), Ярмоленко, Діалло (Динамо)

Дискваліфіковані: Руніч (Рух)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Рух

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Волошин – Беніто

Рух: Ледвій – Сич, Дідик, Холод, Роман – Едсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Для букмекерів Динамо завжди фаворит, однак по грі цього не сказати. Треба сказати прямо – "біло-сині" стали середняками з амбіціями на Лігу конференцій не тільки за позицією, а і за складом та футболом. Кияни можуть бути найкращими середняками, однак принципової переваги над командами типу Руха у них немає.

Матч буде цікавим, рівним, з моментами. Очікуємо, що тотал більше 2,5 буде пробито – а от на конкретного переможця не поставимо. Суперники рівні.

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