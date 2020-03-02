Зозуля получил непристойную оценку за матч против своих обидчиков – рискует ли украинец вылететь из основы Альбасете

Роман Зозуля продолжил свою сухую серию за Альбасете, которая длится несколько месяцев. В матче против обидчиков с Райо Вальекано украинец был заменен.

Невыразительный матч 30-летнего украинца специально для "Футбол 24" прокомментировал шеф-редактор спортивного отдела El Digital de Albacete Уго Пинья Иньеста.

"Зозуля уже давно далек от оптимальной формы. После того, что произошло на Вальекасе, учитывая общий спад команды, Роман не демонстрирует своих лучших качеств как форвард. Новый наставник продолжает ему доверять, но реальность такова, что он не отмечается с октября. Это слишком долго, тем более для команды, которая любит играть с мячом. Моя оценка за поединок с Райо – 3 (по десятибалльной шкале – прим.ред).

Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете – известна зарплата

Рискует ли Зозуля потерять место в составе? Нет, Алькарас рассчитывает на него в матче против Жироны", – отметил журналист.

Кроме этого, авторитетный медийник объяснил новые оскорбления в адрес Зозули со стороны неугомонных болельщиков Райо Вальекано из группировки "буканерос".

"Здесь все просто." Буканерос "(крайние левые, – прим ред) называют его нацистом и фашистом еще с 2016 года, когда случился тот скандальный инцидент. А сейчас они решили посмеяться, назвав его "коммунистом". Думаю, что Ла Лига откроет дело на Райо и накажет их за эти кричалки", – добавил Пинья.

Зозуля не сумел отомстить Райо Вальекано – арбитр отменил 2 гола, а в составе Альбасете нашлись другие герои