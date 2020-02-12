Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете – известна зарплата

Нападающий Альбасете Роман Зозуля может похвастаться неплохими заработками во втором дивизионе Испании.

Как стало известно "Футбол 24" из надежных испанских источников, Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете.

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Украинец за сезон зарабатывает примерно 500 тысяч евро. Добавим, что Зозуля продлил контракт с Альбасете летом 2019 года.

К слову, Роман провел 25 матчей в составе Альбасете в текущем сезоне, отметившись тремя голами и ассистом.

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