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Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете – известна зарплата

12 февраля 23:36 38 Читати українською
Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете – известна зарплата
Роман Зозуля / официальный сайт Ла Лиги

Нападающий Альбасете Роман Зозуля может похвастаться неплохими заработками во втором дивизионе Испании.

Как стало известно "Футбол 24" из надежных испанских источников, Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете.

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Украинец за сезон зарабатывает примерно 500 тысяч евро. Добавим, что Зозуля продлил контракт с Альбасете летом 2019 года.

К слову, Роман провел 25 матчей в составе Альбасете в текущем сезоне, отметившись тремя голами и ассистом.

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Теги
Испания футбольные финансы Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля
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