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"Зозуля – коммунист": фанаты Райо Вальекано придумали новые оскорбления для украинца

06:30 35 Читати українською
"Зозуля – коммунист": фанаты Райо Вальекано придумали новые оскорбления для украинца
Роман Зозуля / Сайт Альбасете

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прошел через очередные психологические испытания в матче 30 тура Сегунды против Райо Вальекано (1:1).

Сумасшедшие ультрас "пчел" продолжили свои попытки унизить украинца и в гостевом матче, информирует Tiempo de Juego.

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Ранее они приписывали Зозуле приверженность к нацизму, однако на этот раз мифические политические взгляды нападающего кардинально изменились. Фаны Райо на протяжении всего матча кричали "Это коммунист, Зозуля – коммунист", создавая огромное давление на игрока Альбасете. В этом следует видеть и элемент самоиронии со стороны ультрас мадридского клуба, ведь они никогда не скрывали своей приверженности идеологии Маркса и Энгельса.

Напомним, матч первого круга между Райо Вальекано и Альбасете вообще пришлось остановить в перерыве из-за поведения болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес Зозули.

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