Зозуля не сумел отомстить Райо Вальекано – арбитр отменил 2 гола, а в составе Альбасете нашлись другие герои

Альбасете с Романом Зозулей в составе разошелся миром с Райо Вальекано (1:1) в 30-м туре Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 30 тур

Альбасете – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Педро Санчес, 44 – Касми, 32

Поединок Альбасете – Райо Вальекано стартовал в 21:30 по киевскому времени. Команда Романа Зозули в прошлом туре прервала затянувшуюся серию без побед и занимала на момент начала матча 18-ю позицию – сразу над зоной вылета. Райо Вальекано разместился на 8-м месте Сегунды.

Этот матч был принципиальным для Романа Зозули, который начал игру с первых минут. В свое время он перешел в Райо Вальекано из Бетиса, но вынужден был покинуть клуб из-за радикально настроенных фанатов, которые называли его нацистом. В матче первого круга поклонники Райо скандировали оскорбительные выкрики в адрес украинца, после чего игроки Альбасете отказались выйти на второй тайм, а тот поединок не доигран до сих пор. Мадридский клуб из-за таких действий получил штраф и обязан провести два поединка при частично закрытых трибунах. К слову, в текущем сезоне Зозуля забил за Альбасете 3 гола, но в последний раз отмечался еще в конце октября.

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Уже на 7-й минуте Зозуля пошел в верховую борьбу с голкипером, тот выпустил мяч, а партнер украинца поразил пустые ворота. Впрочем, взятие ворот было отменено из-за фола со стороны Романа. Гости ответили опасным ударом после розыгрыша углового – Зозуля проиграл верховую борьбу, но голкипер Альбы совершил классный сейв!

На 16-й минуте "механический сыр", казалось, открыл счет. Зозулю сбили в центре поля, хозяева быстро разыграли штрафной, а Дани Охеда переправил мяч в пустые ворота после паса Мануэля Фустера. К сожалению, после короткой паузы и подсказки VAR рефери отменил гол из-за крохотного офсайда.

В середине первого тайма команды обменялись супермоментами – Райо не реализовал выход один на один с Бразао, а у хозяев Педро Санчес не попал в ворота с линии вратарской. А вот на 32-й минуте гости забили – Касми мощным ударом в ближнюю девятку реализовал выход на ворота после ошибки в центре поля. Тут же Райо мог забивать еще раз, но бразильский голкипер спас Альбасете после чистого выхода один на один!

В конце тайма Альбасете отыгрался. Педро Санчес в падении замкнул прострел с фланга после неудачной игры защитника. Невероятная радость и украинский флаг на трибунах стадиона Карлос Бельмонте! 1:1 – результат довольно интересного и динамичного первого тайма, в котором Зозуля получил 6.7 от Sofa Score – третий результат в команде. Лучшим был резервный голкипер Габриэль Бразао.

В дебюте второй половины игры Зозуля упал в штрафной соперника – нету пенальти. Зато Бразао очередным сейвом спас Альбасете после розыгрыша углового. Встречная атака хозяев завершилась неточным ударом с центра поля. Классный шанс для удара получил Охеда, но не сумел закрутить мяч в дальний угол. Зозуля выиграл борьбу и сбросил на Фустера, но тот не сумел переиграть голкипера Райо. На 73-й украинец получил желтую за срыв атаки, после чего соперник не хотел принимать извинений украинца. Ну и пусть. Сразу же украинец был заменен, получив овации фанов Альбасете и свист фанатов Райо.

Роман получил итоговые 6.7 от Sofa Score – наш форвард ни разу не пробил по воротам, выиграл 10 из 19-ти дуэлей, но точность его пасов составила крайне низкие 16%. Впрочем, это не удивительно, учитывая стиль игры Альбасете. Лучшим стал автор забитого гола и голкипер Габи Бразао, совершивший 4 сейва.

Поединок так и завершился миром. К сожалению, Зозуля так не сумел забить в ворота Райо Вальекано, но Альбасете добыл важное очко с точки зрения борьбы за выживание. "Механический сыр" набрал 34 пункта и поднялся на 17 место, Райо теперь 6-й.

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