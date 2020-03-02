Зозуля отримав непристойну оцінку за матч проти власних кривдників – чи ризикує українець вилетіти з основи Альбасете

Роман Зозуля продовжив свою суху серію за Альбасете, яка триває декілька місяців. У матчі проти кривдників з Райо Вальєкано українець був замінений.

Невиразний матч 30-річного українця спеціально для "Футбол 24" прокоментував шеф-редактор спортивного відділу El Digital de Albacete Уго Пінья Іньєста.

"Зозуля вже віддавна є далеким від оптимальної форми. Після того, що сталось на Вальєкасі, враховуючи загальний спад команди, Роман не демонструє своїх найкращих якостей як форвард. Новий наставник продовжує йому довіряти, але реальність така, що він не відзначається з жовтня. Це занадто довго, тим паче для команди, яка любить грати з м'ячем. Моя оцінка за поєдинок з Райо – 3 (за десятибальною шкалою – прим.ред).

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Чи ризикує Зозуля втратити місце у складі? Ні, Алькарас розраховує на нього у матчі проти Жирони", – зазначив журналіст.

Крім цього, авторитетний медійник пояснив нові образи на адресу Зозулі з боку невгамовних уболівальників Райо Вальєкано з угрупування "буканерос".

"Тут все просто. "Буканерос" (крайні ліві, – прим ред) називають його нацистом і фашистом ще з 2016-го, коли трапився той скандальний інцидент. А зараз вони вирішили покепкувати, назвавши його "комуністом". Гадаю, що Ла Ліга відкриє справу на Райо і покарає їх за ці кричалки", – додав Пінья.

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