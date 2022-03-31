Роман Зозуля прилагает все усилия для победы Украины в войне с Россией.

"Кроме военного фронта, постоянной помощи и поддержки нуждается и в медицинском. Наши героические врачи выкладываются на 100%, чтобы спасти жизнь и поставить на ноги украинских воинов и мирных жителей, пострадавших в результате рашистского нашествия.

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Сегодня мы передали больнице Мечникова в Днепре важнейшие губки для реконструкции оболочки спинного и головного мозга. Спасибо за финансовую поддержку моим друзьям – Жоре Бущану, Николаю Шапаренко и Жене Чеберко. Уважение и благодарность нашим медикам и воинам. Держитесь! Мы с вами до победы", – написал Зозуля в Facebook.

Напомним, наши воины достойно обороняют страну с 24 февраля, когда Россия начала подлое наступление на территории Украины.

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