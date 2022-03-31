Роман Зозуля докладає усіх зусиль для перемоги України у війні з Росією.

"Крім військового фронту, постійної допомоги та підтримки потребує і медичний. Наші героїчні лікарі викладаються на 100%, аби врятувати життя і поставити на ноги українських воїнів і мирних мешканців, які постраждали внаслідок рашистської навали.

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Сьогодні ми передали лікарні Мечникова в Дніпрі надважливі губки для реконструкції оболонки спинного і головного мозку. Дякую за фінансову підтримку моїм друзям – Жорі Бущану, Миколі Шапаренку і Жені Чеберку. Шана і подяка нашим медикам і воїнам. Тримайтеся! Ми з вами до перемоги", – написав Зозуля у Facebook.

Нагадаємо, наші воїни гідно обороняють країну з 24 лютого, коли Росія почала підлий наступ на території України.

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