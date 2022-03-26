"Люди думают, что если украинцы находятся вне дома, то они не с нами, они не переживают это за границей.

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Я не понимаю, как играют в футбол Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Зозуля или Руслан Малиновский. Я не понимаю, как они выходят на поле. Конечно, они выходят с верой в то, что они что-нибудь сделают на поле и посвятят это Украине. Но их психологическое состояние, мое психологическое состояние – оно не позволяет сейчас как-то сконцентрированно работать", – сказал Ребров в программе "Денисов Time".

Напомним, украинские футболисты и тренеры за границей постоянно пытаются привлечь внимание мира к войне в Украине. Они выходят на демонстрации, организуют сбор средств и гуманитарной помощи для украинцев, способствуют размещению переселенцев по всей Европе.

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