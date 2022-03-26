"Люди думають, що якщо українці перебувають не вдома, то вони не з нами, вони не переживають це за кордоном.

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Я не розумію, як грають у футбол Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Роман Зозуля чи Руслан Маліновський. Я не розумію до кінця, як вони виходять на поле. Звичайно, вони виходять із вірою в те, що вони щось зроблять на полі та присвятять це Україні. Але їхній психологічний стан, мій психологічний стан – він не дозволяє зараз якось сконцентровано працювати", – сказав Ребров у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, українські футболісти та тренери за кордоном постійно намагаються привернути увагу світу до війни в Україні. Вони виходять на демонстрації, організовують збір коштів та гуманітарної допомоги для українців, сприяють розміщенню переселенців по всій Європі.

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