Чеснаков продолжает заниматься по индивидуальной программе с реабилитологом после рецидива старой травмы, сообщает Sport.ua.

Долганский потроллил игроков Ворсклы после фиаско с Полесьем – тренер полтавчан нашел позитив в затянувшейся серии неудач

Отмечается, что Владимир точно не сможет сыграть против Шахтера в финале Кубка Украины, который состоится 15 мая. Однако другой опытный игрок Ворсклы, Александр Скляр, после серьезной травмы лица уже вернулся в общую группу и даже может сыграть против Металлиста 1925 4-го мая.

К слову, Ворскла занимает 8 место в УПЛ, набрав 30 очков после 26 туров. В полуфинале Кубка Украины полтавчане минимально переиграли Полесье (0:1).

Полесье победило Ворсклу, продолжив борьбу за еврокубки – полтавчане довели безвыигрышную серию до шести туров