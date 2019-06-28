Зиеш может перейти в Севилью

Испанская Севилья всерьез заинтересовалась полузащитником амстердамского Аякса Хакимом Зиешем.

Нервионцы готовы отдать за вингера 30 млн евро, сообщает De Telegraaf.

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В Севилье Зиеш должен стать заменой Квинси Промесу. Голландец недавно вернулся на родину, пополнив как раз ряды Аякса. За него амстердамцы отдали 15,7 млн евро. В сезоне 2018/19 Зиеш был одним из лидеров клуба и помог "аяксидам" оформить дубль и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее спортивный директор клуба мАРК Овермарс заявил, что Зиеш летом покинет команду и перейдет в топ-клуб. Сам марокканец назвал 2 клуба, за которые хотел бы играть, в том числе и лондонский Арсенал.

В прошлом сезоне Хаким Зиеш провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч.

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