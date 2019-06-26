Зидан рассматривает 4 тактические схемы для обновленного Реала – везде фигурирует игрок, которого нет в команде

Зинедин Зидан ищет вертикальности и динамичности, однако ему не хватает футболиста, который создает серьезные проблемы Флорентино Пересу.

Обновленный проект мадридского Реала предполагает не только кадровую революцию основного состава, но и изменения в тактических построениях. Зидан хочет видеть старый добрый Мадрид, который, как торнадо, пролетает центр поля, уничтожая соперников на высокой скорости. Вернуть "сливочным" крылья призваны трансферы Азара, Мэнди, Родриго и Йовича, однако Зизу все еще не хватает одного важного "винтика в механизме", который, по мнению французского специалиста, определять лицо всей командой. Речь идет о Поле Погба – самой большой дилемме президента мадридского клуба.

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Полузащитник Манчестер Юнайтед фигурирует в каждой из четырех тактических схем Зидана, информирует издание AS. Пока Флорентино Перес рассматривает более дешевые альтернативы французу (Фабиан или ван Ван де Беек), не собираясь идти на поводу боссов "красных дьяволов", которые оценивают Погба в 150 млн фунтов, Зизу упорно отводит своему звездному соотечественнику роль первой скрипки в центре поля.

Любимые для Зидана 4-3-3

Эта схема чаще всего использовалась Зизу во время его первого этапа на Сантьяго Бернабеу. Несмотря на нежелание Крооса выполнять роль "пятерки" именно немецкий хавбек мог бы заменить Каземиро, который серьезно разочаровал тренерский штаб прошлом сезоне, на позиции опорного хавбека. Рядом с чемпионом мира-2014 Зидан видит Модрича и Погба, альтернативой которого является представитель "Наполи" Фабиан Руис. При таких условиях Азар получит полную свободу действий на левом фланге атаки, а Винисиус или Асенсио – справа. Роль центрфорварда отводится Кариму Бензема, тогда как 60-миллионный новичок Лука Йович будет вынужден удовлетвориться ролью резервиста, по крайней мере временно.

Классические 4-4-2 с Бензема и Йовичем

Единственное существенное изменение по сравнению с первым вариантом – дуэт форвардов Бензема и Йович. Правда, Азар будет вынужден опуститься чуть ниже, а Модрич – перебраться на неродной для себя правый фланг полузащиты. Самыми большими жертвами таких изменений стали бы молодые Асенсио и Винисиус, для которых закрылись бы двери в стартовый состав.

4-2-3-1 как шанс для всех... кроме Йовича

Похоже, это именно то, чего ищет Зидан. Быстрые вингеры (Азар и Винисиус), два опорника с хорошей физикой и первым пасом, Модрич в роли "диспетчера" и Бензема как наконечник атак. Основная проблема этой расстановки – Лука Йович, которому пришлось бы ждать своего шанса на "банке".

Триумфальный ромб из прошлого в 4-2-3-1

Похожая тактика приносила "бланкос" успех, когда Иско располагался под двумя форвардами, а позади испанца находились Модрич, Кроос и Каземиро, образуя своеобразный ромб в центре поля. Функции Иско, который не входит в планы Зидана, способен выполнять Азар, что бельгиец неоднократно доказывал в лондонском Челси. Йович вернулся бы в стартовую "одиннадцатку", а вот Кроос был бы вынужден уступить место Каземиро как чистому разрушителю.

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