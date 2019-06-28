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Зієш може перейти до Севільї

09:26 171 Читать на русском
Зієш може перейти до Севільї
Хакім Зієш / Reuters

Іспанська Севілья всерйоз зацікавилася півзахисником амстердамського Аякса Хакімом Зієшем.

Нервіонці готові віддати за вінгера 30 млн євро, повідомляє De Telegraaf.

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У Севільї Зієш повинен стати заміною Квінсі Промесу. Нідерландець нещодавно повернувся на батьківщину, поповнивши якраз лави Аяксу. За нього амстердамці віддали 15,7 млн євро. У сезоні 2018/19 Зієш був одним із лідерів клубу й допоміг "аяксидам" оформити дубль і дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше спортивний директор Аякса Марк Овермарс заявив, що Зієш влітку покине команду та перейде до топ-клубу. Сам марокканець назвав 2 клуби, за які хотів би грати, серед них, зокрема, лондонський Арсенал.

У минулому сезоні Хакім Зієш провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Іспанія Аякс Аякс Хакім Зієш Хакім Зієш Севілья Севілья
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